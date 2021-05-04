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FETÖ elebaşından örgüt elemanlarına yeni talimat! Deşifre olursanız...

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Giriş: 04.05.2021 16:49
Güncelleme:04.05.2021 16:49
Yurt içinde ve yurt dışında yürütülen başarılı operasyonlarla ağır darbe alan FETÖ'nün sözde üst yönetiminde "güçler savaşı" kızışmış durumda. Son olarak, terör elebaşı, örgüt üyelerine yeni bir talimat göndererek sessizliğe bürünmelerini istedi; "yakalanırsanız pişmanmış gibi yapın" dedi. O talimat, örgüt içerisindeki korku ve paniği bir kez daha gözler önüne serdi.

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