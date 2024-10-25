FETÖ elebaşı gömülürken kimler oradaydı? Dikkat çeken Adil Öksüz detayı! FETÖ'de liderlik savaşı

20 Ekim’de ABD’de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in cesedi dün örgüt üyeleri tarafından yapılan törenle Pensilvanya’da kaldığı malikanenin bahçesine gömüldü. FETÖ elebaşının gömülme töreninde “tekbir yasağı” uygulanırken; törene katılanlar alana QR kodla giriş yaptı. Cenazeye katılanlar şapka, gözlük gibi aksesuarlarla kendilerini gizlemeye çalıştı. A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Abdurrahman Şimşek, teröristbaşının cenaze töreni ile ilgili tespitlerde bulunurken; örgütte yaşanan liderlik kavgasına da değindi. Şimşek, törene "molla takımı" denilen kişilerin hemen hemen tamamının katıldığını ifade ederken; 'Adil Öksüz de törendeydi' iddiasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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