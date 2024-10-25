25 Ekim 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kuruluş Osman
- Bir Gece Masalı
- Karadut
- Holding
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
FETÖ elebaşı gömülürken kimler oradaydı? Dikkat çeken Adil Öksüz detayı! FETÖ'de liderlik savaşı
20 Ekim’de ABD’de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in cesedi dün örgüt üyeleri tarafından yapılan törenle Pensilvanya’da kaldığı malikanenin bahçesine gömüldü. FETÖ elebaşının gömülme töreninde “tekbir yasağı” uygulanırken; törene katılanlar alana QR kodla giriş yaptı. Cenazeye katılanlar şapka, gözlük gibi aksesuarlarla kendilerini gizlemeye çalıştı. A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Abdurrahman Şimşek, teröristbaşının cenaze töreni ile ilgili tespitlerde bulunurken; örgütte yaşanan liderlik kavgasına da değindi. Şimşek, törene "molla takımı" denilen kişilerin hemen hemen tamamının katıldığını ifade ederken; 'Adil Öksüz de törendeydi' iddiasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.