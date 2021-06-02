FETÖ Balkanlar'da nasıl örgütlendi?

Fetullahçı Terör Örgütü, darbe girişiminin öncesinde ve sonrasında balkanlara sığındı. Balkanlar'daki siyasi istikrarsızlıktan beslenen terör örgütünün girişimleri Türk diplomasisi tarafından ortaya çıkartılıyor. Peki bölgedeki son durum ne? Detaylar özel dosya haberimizde...

Fetullahçı Terör Örgütü ağlarını tekrar Balkanlar'da kurmaya çalışıyor. Çeşitli paravan kurum ve kuruluşlarla teröre yatırım yapan ve teröristler yetiştiren örgüt 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da Balkanlar'da var olmaya devam etme girişiminde.

Bu karanlık planlar bazı Balkan ülkelerinde hala işlerken bazılarında farkındalık her geçen gün yükseliyor.

Bulgaristan İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmed, "Fetullahçı terör örgütü FETÖ'nün çalışmaları aslında 30 yıl öncesine dayanmaktadır. Bulgaristanı elealdığımızda biz şunu görüyoruz fetö diğer ülkeler gibi yaygın bir hale gelememiştir." dedi.

FETÖ İSTİKRARSIZLIKTAN BESLENİYOR

Gazeteci Kayhan Gül, "Burada 15 Temmuz öncesinden beri özellikle Bosna Hersek, Kosava ve Makedonya öne çıkan FETÖ yapılanmalı ülkeler oldu. Diğer Balkan ülkelerinden ziyade önceden buradalardı sonra da bu böyle devam etti." ifadelerini kullandı.

FETÖ neden Balkanlar'da sorusunun cevabı ise oldukça açık. Her terör örgütü gibi FETÖ de istikrarsızlıktan beslenmekte.