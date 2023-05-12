Özlemleri, umutları, bekleyişleri ilk günkü gibi. Onlar tüm dünyada ses getiren Diyarbakır Anneleri... İşte o yanık yürekleri konu eden "Feryat Diyarbakır Anneleri" belgeselinin ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda yapıldı. Salonda ilham kaynağı Diyabakır Anneleri de vardı.