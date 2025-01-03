03 Ocak 2025, Cuma
Ferdi Tayfur’a veda! Orhan Gencebay, A Haber’de “kardeşim nur içinde yatsın”
Arabeskin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata veda etti. Sevenleri yasa boğulurken, yakın dostu Orhan Gencebay, A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim'e özel açıklamalarda bulundu. Gencebay, "Kardeşim göçtü, çok seviliyordu. Ölüm haberini alınca şok oldum" sözleriyle derin üzüntüsünü dile getirdi. Öte yandan Gencebay, Ferdi Tayfur'un sağlık sorunlarıyla geçen yıllarının ardından unutulmaz eserleriyle anılacağını belirtti.