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F.Bahçe’de Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu! Jose Mourinho vaadi nasıl yankılandı?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 14.05.2024 13:51
Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'tan sonra eski başkan Aziz Yıldırım da kongrede aday oldu. Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi durumunda takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini açıkladı. Gelişmeleri A Haber yorumcusu Taner Karaman değerlendirdi.
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