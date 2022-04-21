Faturasını kendi isteğiyle ödemeyen Kılıçdaroğlu’nun elektriği kesildi

Üç ay boyunca elektrik faturalarını ödemeyerek sivil itaatsizliğe imza atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, "Elektrik faturalarını ödemeyin" çağrısına kimse uymazken hukuksuz girişimi ile de tarihe geçti. Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık faturasının ise sadece bin 30 TL olduğu öğrenildi.

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