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Faturasını kendi isteğiyle ödemeyen Kılıçdaroğlu’nun elektriği kesildi

A Haber
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Giriş: 21.04.2022 15:33
Üç ay boyunca elektrik faturalarını ödemeyerek sivil itaatsizliğe imza atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, "Elektrik faturalarını ödemeyin" çağrısına kimse uymazken hukuksuz girişimi ile de tarihe geçti. Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık faturasının ise sadece bin 30 TL olduğu öğrenildi.
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