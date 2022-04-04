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Fatma Şahin Muharrem Sarıkaya'nın basın çalışanına tokat attığı o anları anlattı!

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Giriş: 04.04.2022 21:56
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Muharrem Sarıkaya'nın basın çalışanına attığı tokada sessiz kaldığı eleştirilerine yanıt verdi. Şahin olayı gerçekten görmediğini ifade ederken o anlarda reji ile arasında geçen diyalogun detaylarını paylaştı. İşte o açıklamalar...
Fatma Şahin Muharrem Sarıkaya’nın basın çalışanına tokat attığı o anları anlattı!
Fatma Şahin Muharrem Sarıkaya'nın basın çalışanına tokat attığı o anları anlattı!
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