Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de! Sıcak görüntüler...

Son dakika haberine göre; Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervini Fatih sondaj gemisinin arama faaliyetleri sırasında Karadeniz'de keşfetti. Sakarya gaz sahasındaki keşif alanında yer alan Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz tespit edildi. Kefşin ardından Tuna-1 kuyusunda sondaj çalışmaları devam ediyor.