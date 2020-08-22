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Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de! Sıcak görüntüler...
Son dakika haberine göre; Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervini Fatih sondaj gemisinin arama faaliyetleri sırasında Karadeniz'de keşfetti. Sakarya gaz sahasındaki keşif alanında yer alan Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz tespit edildi. Kefşin ardından Tuna-1 kuyusunda sondaj çalışmaları devam ediyor.