Fatih Erbakan’dan Ekrem İmamoğlu’na: İstanbul’u perperişan eden Türkiye’yi ne yapmaz!

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetiminde İBB, tarihinde görülmemiş zorlu günleri yaşadı. Vatandaşın canını bezdiren yönetimsizlik anlayışına Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan’dan tepki geldi. Erbakan, “Yerel seçim kampanyasında 'İstanbul’a ulaşımı mutlaka ucuzlatacağım' diyeceksiniz ama ulaşıma başkan olduğun günden bugüne kadar yüzde 200’ün üzerinde zam yapacaksınız! Böyle bir anlayışa Türkiye’nin yönetimi teslim edilir mi? İstanbul’u birkaç yılda perperişan eden, Türkiye’yi ne yapmaz!" diye konuştu. CHP’deki değişim rüzgarlarına da değinen Erbakan, ‘Kılıçdaroğlu gitsin, ben geleyim’ diyenlerin durumu ortadadır” ifadelerine yer verdi.