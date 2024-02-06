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Ezana hakaret eden Eski CHP PM üyesi Sera Kadıgil!

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Giriş: 06.02.2024 22:24
Ezana hakaretten 7 yıl hapsi istenen CHP PM üyesi Sera Kadıgil de, ezanın okunmasıyla birlikte ıslık çalmaya başlayan kadın gruplarının yürüyüşüne katılmış.
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Ezana hakaret eden Eski CHP PM üyesi Sera Kadıgil!
Ezana hakaret eden Eski CHP PM üyesi Sera Kadıgil!
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