EYT'de merak edilen soruların cevapları burada! Borçlanma ve staj süresi... Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber'de yanıtladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT müjdesini açıklamasının ardından konuya ilişkin çok sayıda konu merak konusu oldu. Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber ekranlarında EYT'ye ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Kadınlarda doğum borçlanması süreci nasıl işleyecek? Staj süresi kapsama alınacak mı? İşte detaylar...