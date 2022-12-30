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Videolar Gündem Videoları EYT'de merak edilen soruların cevapları burada! Borçlanma ve staj süresi... Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber'de yanıtladı.

EYT'de merak edilen soruların cevapları burada! Borçlanma ve staj süresi... Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber'de yanıtladı.

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Giriş: 30.12.2022 00:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT müjdesini açıklamasının ardından konuya ilişkin çok sayıda konu merak konusu oldu. Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber ekranlarında EYT'ye ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Kadınlarda doğum borçlanması süreci nasıl işleyecek? Staj süresi kapsama alınacak mı? İşte detaylar...
EYT’de merak edilen soruların cevapları burada!
EYT'de merak edilen soruların cevapları burada!
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