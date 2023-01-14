14 Ocak 2023, Cumartesi
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EYT düğümü 23 yıl sonra çözüldü! EYT’de süreç nasıl işleyecek?
23 yıllık EYT sorunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile çözüldü. EYT'lilerin gözü kulağı şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelecek o haberde. Süreç nasıl işleyecek? Teklif ne zaman yasalaşacak, emekli maaşları hesaplara ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…