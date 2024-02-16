Evlilik kredisine ilk başvuru! Bakan Göktaş’tan genç çift sürpriz!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanmak için ilk başvuruyu gerçekleştiren çifte sürpriz yaparak telefonla aradı. Genç çift, Bakan Göktaş'ı düğünlerine davet etti.

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