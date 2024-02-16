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Evlilik kredisine ilk başvuru! Bakan Göktaş’tan genç çift sürpriz!

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 11:46
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanmak için ilk başvuruyu gerçekleştiren çifte sürpriz yaparak telefonla aradı. Genç çift, Bakan Göktaş'ı düğünlerine davet etti.
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