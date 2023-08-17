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Evlat nöbetindeki Nazlı Sancar, “Yaz kış bu mücadelemiz devam edecek”

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Giriş: 17.08.2023 16:03
Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler 63’üncü haftada da eylemlerini sürdürürken, acılı aileler yaz kış demeden bu mücadelelerinin süreceğini belirtti.
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