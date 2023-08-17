17 Ağustos 2023, Perşembe
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Evlat nöbetindeki Nazlı Sancar, “Yaz kış bu mücadelemiz devam edecek”
Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler 63’üncü haftada da eylemlerini sürdürürken, acılı aileler yaz kış demeden bu mücadelelerinin süreceğini belirtti.