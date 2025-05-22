Ev kadınlarına emeklilik tasarısı ne durumda? Uzman isim açıkladı

Ev kadınlarının emeklilik hakkı için çalışmalar hız kazandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, düzenlemenin kapsamı, yaş şartı ve devlet katkısına ilişkin kritik soruları yanıtladı. Duman aynı zamanda yıpranma payı ve çocuk sayısına göre prim katkısının yanında, ev erkeği de emekli olabilir mi? Sorusuna ilişkin önemli ayrıntılara değindi.