Etnospor Kültür Festivali için geri sayım! Bilal Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklamalar

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, konuk olduğu A Haber yayınında festival ve gençliğe yönelik projelere ilişkin soruları yanıtladı. Bilal Erdoğan Etnospor'un kültürel etkileşimi sağladığını belirterek 'İlk başladığımızda Anadolu’nun geleneksel sporlarını yansıtmayı hedeflerken, uluslararası yönünü de güçlendirmeye çalıştık. Etnospor festivali herkese hitap ediyor. Batı ülkeleri de aslında buna çok saygı gösteriyor. Kültürel değerlerimizi yeni nesile aktarmalıyız.' dedi. Festivalin herkese hitap ettiğini vurgulayan Erdoğan 'Kültürel sporları yaşatmak için uğraşıyoruz. Batı ülkeleri de aslında buna çok saygı gösteriyor. Dünya barışına da katkı sağlayacak bir şey.' şeklinde konuştu.