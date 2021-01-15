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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen kaçak villası için önerge vermiş
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kaçak villası gündeme gelmişti. Büyükerşen'in o villayı kurtarmak için belediye meclisine önerge verdiği ortaya çıktı.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kaçak villası gündeme gelmişti. Büyükerşen'in o villayı kurtarmak için belediye meclisine önerge verdiği ortaya çıktı.