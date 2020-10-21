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Eski HDP'li vekilin oğlu olan gri kategoride aranan terörist sağ yakalandı

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Giriş: 21.10.2020 15:14
Güncelleme:21.10.2020 15:25
Son dakika haberine göre... Hatay Amanoslar’da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen terörist, halen yurt dışında kaçak olan BDP eski Genel Başkanı, 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in "gri" kategoride aranan oğlu Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı.
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