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Eski videolar montajlandı! CHP'li İBB'den 15 Temmuz Şehitleri'ne saygısızlık

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Giriş: 06.10.2020 15:55
Güncelleme:06.10.2020 16:13
Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi Fatih Sultan Mehmet Han’ın resmedildiği ve Bellini’ye ait olduğu iddia edilen tablo için bir video klip hazırladı. Havadan çekilen görüntülerde Saraçhane Şehitleri’nin olduğu anıta yer verilmediği görüldü.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Han'a ait tablonun ön gösterimininde yaptığı konuşmayı klip haline getirerek sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Saraçhane'nin havadan çekilen görüntülerine yer verilen video klipte 15 Temmuz Saraçhane şehitlerinin yer aldığı anıta yer verilmediği görüldü. Elde edilen bilgiye göre ise Meyda A.Ş'nin 2015 döneminde çekilen eski video üzerinden montaj yaptığı öğrenildi.

Saraçhane hain darbe girişiminde İBB binasını işgal eden darbeci askerlere direnen kahraman vatan evlatlarının şehit düşmeden önce süs havuzundan abdest alışlarının yaşatıldığı balmumundan yapılan anıta yer verilememesinin ise kasıtlı olduğu belirtildi.

İddiaya göre, Medya A.Ş'nin 2019 ve 2020 yıllarında havadan çekilmiş çok sayıda Saraçhane görüntüsü bulunuyor. Ancak 15 Temmuz Şehitleri'nin yer aldığı bu görüntülerin kullanılmak istenmediği ifade edildi.

Barış Savaş/SABAH

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