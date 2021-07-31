Eski Sakarya Valisi'nin ölüm sebebi belli oldu | Hüseyin Avni Coş kimdir?

2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Coş'un ölüm sebebi olarak ilk belirlemelere göre kalp krizi olarak açıklandı. Yaşanan sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Esra Kesin canlı yayında aktardı. Hüseyin Avni Coş 15 Temmuz'da gözaltına alınan askerlere "Millete nasıl ateş ettiniz? Siz Türk askeri değil misiniz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu?" sözleriyle tepki göstermişti. 15 Temmuz gecesinde Vali Coş'un Sakarya Valiliği önünde verdiği tüfekle verdiği poz günün sembol fotoğraflarından biri olmuştu.

2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, bugün İstanbul İstinye'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

2017'DE MERKEZE ALINMIŞTI

2017 yılında merkeze alınan ve İstanbul İstinye'de yaşayan 62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, akşam saat 22.00 sıralarında asansöre binerek evine giderken fenalaştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İstinye'de hastaneye kaldırılan Vali Coş burada yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

15 TEMMUZ'UN SEMBOL FOTOĞRAFLARINDAN BİRİ OLMUŞTU

15 Temmuz'da darbecilerin Sakarya Valiliği'ne girerek yakalamak istedikleri Vali Hüseyin Avni Çoş, Valiliği işgal eden askerlerin vatandaşlar tarafından çıkartılması sonrasında elinde tüfek ile valilik önünde açıklama yapmıştı.



Hüseyin Avni Coş'un bu pozu 15 Temmuz'un Sakarya'daki sembol fotoğraflarından biri olmuştu.

MİLLETE NASIL ATEŞ ETTİNİZ?

Hüseyin Avni Coş daha sonra yüzleri duvara dönük olan darbecilere, "Cezanızı göreceksiniz. Millete nasıl ateş ettiniz? Sivil halka nasıl ateş ettiniz. Siz Türk askeri değil misiniz? Size emir veren adi şerefsizden millete ateş et derse nasıl uyuyorsunuz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu? Kanunsuz emir diye bir şeyi bilmiyor musunuz?" diyerek tepki göstermişti.

"BİZ ÇADIR DEVLETİ DEĞİLİZ"

Avni Coş'un "Sizlere ateş eden askeri gözaltına aldık. Biz çadır devleti değiliz. Milletimizi muhafaza etmeye çalışıyoruz. Devletin yasaları var. Devletin yasaları 'idam' diyorsa idam edilir ama bunu hukuk yapacak. Şaşkınlık içinde olmayalım. Haklı durumdayken yanlış yapmayalım. Kışkırtmalara gelmeyeceğiz. Onları gerekirse meclisimiz kanun çıkartır idam eder. Onlar hak ettikleri gibi cezalandırılacak. Devletimize, milletimize bu kadar zarar veren bu gözü dönmüşler affedilmeyecektir. Bir yerde polis ve jandarma yan yana ise onlar devletin kuvvetleridir. Onlara yardımcı olacağız" sözleri gündem olmuştu.

15 TEMMUZ GECESİ YAŞANANLARI ANLATMIŞTI

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) darbe girişimi sırasında Sakarya'da yaşananları anlattı.

FETÖ'nün "darbe girişimini" teyit eder etmez, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla görüşerek vatandaşların sokağa çıkması, meydanlarda olması gerektiğini düşündüğünü belirten Vali Coş, Sakarya'da yaşayan vatandaşların da bu konuda duyarlı davrandığını, kısa sürede 10 bini aşkın kişinin bir araya geldiğini ve bu sayının ilerleyen saatlerde daha da attığını kaydetti.

Hüseyin Avni Coş, emniyette FETÖ'cü bir miktar polisin olduğunu ve oradaki tedbirlerin de alındığını ifade ederek, "Arkasından jandarma komutanvekilini aradım. Yarbay telefonunu açmadı. 5-10 sefer aradık, yine açmayınca anladık ki darbecilerin etkisi altında, darbecilerin tarafında olduğunu anladık. Bu arada valiliğin işgal edildiğini, merkez komutanı olarak bildiğimiz 'sözde komutan' olduğu ortaya çıkan, terör örgütüne çalışan kişinin emrindeki 150-200 kadar askerle yaklaşık 20 civarında içlerinde zırhlı araçlar da var, valiliğe geldiklerini, fiilen ve fiziken binayı kontrol altına aldıklarını öğrendik." diye konuştu.

"VALİLİĞE VARDIĞIMIZDA..."

Bu sırada Kent Meydanı'nda toplanan halkın valiliğe gitmesi konusunda mutabık kaldıklarını ve vatandaşların İl Emniyet Müdürü Osman Babadağı'nın talimatı üzerine polislerle valiliğe intikal ettiğini anlatan Coş, yoldayken halk ve sonradan yetişen polis ekiplerince yaptıkları güzel bir çalışmayla darbeci askerlerin valilikten saf dışı edildiğini, yakalandıklarını, panik içine girdiklerini ve korkutmak için ateş etmeye başladıklarını, o sırada yaralıların olduğunu öğrendiğini kaydetti.

Komutanlardan önemli bir bölümünün yakalandığını, silahlarının ellerinden alındığını öğrendiğini aktaran Vali Coş, "Bir müddet sonra valiliğe vardığımızda vatandaşlarımızın göz yaşartıcı fedakarlıklarını, memleket sevgilerini, milli iradeye olan bağlılıklarını, devlete sahiplenmelerini yakinen görme imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİK HAREKAT YÖNTEMİ UYGULADIK"

Tugay Komutanlığının kontrol altına alınması için Başkan Toçoğlu ile görüşerek ve emniyet şube müdürlerine talimat vererek, vatandaşın bir bölümünün tugayın önüne sevk edilmesini kararlaştırdıklarını aktaran Hüseyin Avni Coş, tugayın önünün Büyükşehir Belediyesine bağlı iş makineleriyle kapatıldığını, halkın da etrafını sardığını ve protesto gösterisine başlandığını dile getirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ile SEDAŞ'a tugaya bağlı kışlalardaki elektrik ve suların kesilmesi talimatını verdiklerini dile getiren Coş, böylece devlete el koyamayacaklarını anlamaları ve psikolojik çöküntüye girmeleri için psikolojik harekat yöntemi uyguladıklarını anlattı.

"BANA DARBECİLERDEN TELEFON GELMEDİ"

Darbeci askerlerin Sakarya Valiliğini neden işgale kalkıştığına ilişkin ise Vali Coş, "Herhalde bizim yapımızdan, duruşumuzdan, görev anlayışımızdan kaynaklanıyor. Bizim genelde yanlışlığa, haksızlığa karşı 'bırakalım yapsınlar, bırakalım gelsinler' gibi bir anlayış içinde olmayıp, elimizle, dilimizle müdahale edici, önleyici, engelleyici bir yaklaşım sergileyeceğimiz bilindiği için yapacakları çalışmaların başarılı olabilmesi için öncelikle bizim enterne edilmemizi, bizim üzerimizden kamuoyuna belirli mesajlar vermeyi hedeflemiş olabilirler." şeklinde konuştu.

Kendisinin askerler tarafından o gece aranıp aranmadığına ilişkin de Coş, "Bana telefon etme şansları olamaz, kuru gürültüye pabuç bırakmayacağımızı bilirler. Dolayısıyla bize telefon gelmedi ama buraya gelen merkez komutanı, teröristlere hizmet eden kişinin 'valiyi, büyükşehir belediye başkanını da alacağız' gibi laflar edip, gıyabımızda da hakaretlerde bulunduğunu öğrendim." dedi.

VUR EMRİ VERİYORUM!

Dönemin Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ve Sakarya İl Emniyet Müdürü Osman Babadağı'ndan telsizden talimat alan polis ekipleri, darbeci askerlere karşı gece boyunca mücadele etmişti. Vali Coş ve İl Emniyet Müdürü Babağı'nın o gece telsizle yaptıkları görüşmeler Sakarya Valiliği tarafından yayınlandı. 15 Temmuz gecesi polis telsizinin '19.10' kodundan telsiz anonsu yapan Vali Coş, sokakta darbeci askerlere karşı mücadele eden polislere, "Devletine, milletine sahip çıkan, kanunlara itaat eden, kanunların korunması, Cumhuriyetin korunması için göğsünü siper edip görev yapan bütün emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum" diyerek teşekkür etti.

Polislere telsizden silah ve techizatlarını sürekli hazır bekletmeleri talimatını veren Vali Coş, "Polis ve jandarma teşkilatımızın görev yapmak istemesini engelleyen bu konuda silahla karşı koymaya kalkışan tüm unsurlar etkisiz hale getirilecek. Bütün personellerin silah ve techizatları hazır olacak" ifadelerini kullandı.

Telsiz görüşmelerinde Emniyet Müdürü Babadağı, polis ekiplerine Valilik'i işgal eden askerler için, "Valilik binasına yaklaşan TSK görevlileri için vur emri veriyorum. Ne kadar vatandaş varsa valiliğe gelsin, bu bir avuç çeteye vatanı teslim etmeyeceğiz" diyerek 'Vur' emri verdi.

HÜSEYİN AVNİ COŞ KİMDİR?

Hüseyin Avni Coş, 1959 senesinde Isparta'da doğdu. 1976 senesinde Eğirdir Lisesi'nden mezun olan Coş, aynı sene Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde eğitime başladı. 1977 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümü'ne geçiş yaptı ve 1981 senesinde buradan mezun oldu. 1982 senesinde Antalya Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Amirliğine başladı. Kaymakamlık stajı esnasında Burdur Bucak ilçesinde Kaymakam Vekilliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. 1983 senesinde 69. dönem Kaymakamlık Kursunu "Üstün Başarılı" derecesiyle bitirdi.1988 senesinde İçişleri Bakanlığınca düzenlenen yabancı dil kursunu bitiren Coş, bir yıl süreyle ABD'ye gönderildi. 1989 senesinde Türkiye'ye döndükten sonra Siirt- Şirvan kaymakamlığına atandı.

YILIN VALİSİ SEÇİLMİŞTİ

30 Ocak 2003 Tarih ve 2003/5221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bingöl Valiliğine atanan Hüseyin Avni Coş, 01.05.2003 tarihinde oluşan Bingöl depreminin ardından oluşan problemlerin hızlı bir şekilde onarılması ve özellikle kış gelmeden afetzedeler için yapılan kalıcı konutların tamamlanmasında büyük katkıları hasebiyle Genç Girişim ve Yönetişim Birliğince "Yılın Valisi" seçildi.

SON OLARAK SAKARYA VALİLİĞİ GÖREVİNİ YAPMIŞTI

Hüseyin Avni Coş, sonrasında sırasıyla 1 Aralık 2003 tarih ve 2003/6478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aksaray Valiliğine, 30 Aralık 2005 tarih ve 2005/9864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Kırklareli Valiliğine, 11 Haziran 2009 tarih ve 2009/15064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aydın Valiliğine atandı, bu görevinden sonra da 17 Ağustos 2011 tarih ve 2011/2153 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Adana Valiliğine atandı. 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Sakarya valiliğine atanan Vali Hüseyin Avni Coş, 2017'ye kadar bu görevini sürdürdü.