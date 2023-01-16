16 Ocak 2023, Pazartesi
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Eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin’in SİHA rahatsızlığı! ABD için tehdit olarak niteledi
Terör örgütü FETÖ'ye desteği ile tanınan eski pentagon yetkilisi Michael Rubin, Türk Savunma Sanayii’ne yönelik kara propaganda yaptı. Makalesinde Türk SİHA’larını hedef aldı, "Türkiye'nin SİHA ihracatı ABD için tehdit" ifadelerini kullandı. ABD'nin Irak ve Afganistan gibi bölgelerde yol açtığı istikrarsızlığı görmezden gelen Rubin, bir de SİHA’ların istikrarı bozduğunu savundu.