Eski istihbaratçı FETÖ'cü Enver Altaylı için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi... Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı Enver Altaylı hakkında "FETÖ yöneticiliği" ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Öte yandan eski istihbaratçı Mehmet Barıner hakkında ise "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 35 yıla kadar hapis istendi. Detayları A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın "terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Altaylı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanık eski istihbaratçı Mehmet Barıner ile avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, ara celsede savcının esasa ilişkin mütalaasını açıkladığını bildirdi.

Esas hakkındaki mütalaada, Enver Altaylı'nın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 30 yıldan 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

BARINER HAKKINDA 35 YIL TALEBİ

Barıner hakkında ise "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou'nun ise beraatine ilişkin talepte bulundu.

Mütalaada, Altaylı ve Barıner'in tutukluluk halinin devamı istendi.

Duruşmaya ara verildi.