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Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk yol verme kavgasında can almıştı! Cinayetin yeni görüntüsü!

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Giriş: 28.09.2021 20:28
Son dakika haberleri... Başta Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi dev takımlar da olmak üzere birçok takımda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı, yol verme kavgasında dehşet saçmıştı. Silah ve bıçakların da dahil olduğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Eski futbolcu Öztürk hakkında yakalama kararı çıkartılırken, cinayet anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...
Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk yol verme kavgasında can almıştı! Cinayetin yeni görüntüsü!
Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk yol verme kavgasında can almıştı! Cinayetin yeni görüntüsü!
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