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Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur’dan A Haber’e özel açıklamalar: İçki içmediğim için Akşener beni sürdü! Sayın Erdoğan yazı yazdı, Akşener onaylamadı

A Haber
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Giriş: 22.07.2022 13:42
Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur, 28 Şubat döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Meral Akşener ile ilgili A Haber'de dikkat çeken iddialarını detaylandırdı. "İçki içmediğim için Akşener benim tayinimi çıkardı" diyen Sonunur, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yatay geçiş yazısı yazarak kendisini İstanbul'da Zabıta Daire Başkanı yapmak istediğini belirtti. Sonunur, Akşener'in bunu da onaylamadığını ileri sürdü.
Kemal Sonunur’dan A Haber’e özel açıklamalar KEMAL SONUNUR'DAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

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