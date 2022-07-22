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Haberler Galeri Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur’dan A Haber’e özel açıklamalar: İçki içmediğim için Akşener beni sürdü! Sayın Erdoğan yazı yazdı, Akşener onaylamadı

Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur’dan A Haber’e özel açıklamalar: İçki içmediğim için Akşener beni sürdü! Sayın Erdoğan yazı yazdı, Akşener onaylamadı

Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur, 28 Şubat döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Meral Akşener ile ilgili A Haber'de dikkat çeken iddialarını detaylandırdı. "İçki içmediğim için Akşener benim tayinimi çıkardı" diyen Sonunur, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yatay geçiş yazısı yazarak kendisini İstanbul'da Zabıta Daire Başkanı yapmak istediğini belirtti. Sonunur, Akşener'in bunu da onaylamadığını ileri sürdü.

A Haber
Giriş Tarihi: 22.07.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 13:43
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Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur’dan A Haber’e özel açıklamalar: İçki içmediğim için Akşener beni sürdü! Sayın Erdoğan yazı yazdı, Akşener onaylamadı

28 Şubat sürecinde alkol almadığı için dönemin İçişleri Bakanı olan Meral Akşener tarafından sürüldüğünü iddia etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur’dan A Haber’e özel açıklamalar: İçki içmediğim için Akşener beni sürdü! Sayın Erdoğan yazı yazdı, Akşener onaylamadı

İddianın sahibi Dünya Boks Şampiyoru olan Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur.

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Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur’dan A Haber’e özel açıklamalar: İçki içmediğim için Akşener beni sürdü! Sayın Erdoğan yazı yazdı, Akşener onaylamadı

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Sonunur, 28 Şubat postmodern darbenin şerefine kutlama yapıldığını ve kendisinin Tümgeneral Erol Tutar tarafından yemeğe davet edildiğini söyledi.

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Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur’dan A Haber’e özel açıklamalar: İçki içmediğim için Akşener beni sürdü! Sayın Erdoğan yazı yazdı, Akşener onaylamadı

Programa katılan Etimesgut İlçe Emniyet Müdürü Kemal Sonunur'a alkol teklif edildi.

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Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur’dan A Haber’e özel açıklamalar: İçki içmediğim için Akşener beni sürdü! Sayın Erdoğan yazı yazdı, Akşener onaylamadı

Üç yıldır görev yaptığı yerden ansızın tayinin çıkmasına anlam veremeyen Sonunur, talimatın ise dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener tarafından verildiğini iddia etti