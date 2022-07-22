Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur’dan A Haber’e özel açıklamalar: İçki içmediğim için Akşener beni sürdü! Sayın Erdoğan yazı yazdı, Akşener onaylamadı

Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur, 28 Şubat döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Meral Akşener ile ilgili A Haber'de dikkat çeken iddialarını detaylandırdı. "İçki içmediğim için Akşener benim tayinimi çıkardı" diyen Sonunur, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yatay geçiş yazısı yazarak kendisini İstanbul'da Zabıta Daire Başkanı yapmak istediğini belirtti. Sonunur, Akşener'in bunu da onaylamadığını ileri sürdü.