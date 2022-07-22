22 Temmuz 2022, Cuma
Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur’dan A Haber’e özel açıklamalar: İçki içmediğim için Akşener beni sürdü! Sayın Erdoğan yazı yazdı, Akşener onaylamadı
Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur, 28 Şubat döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Meral Akşener ile ilgili A Haber'de dikkat çeken iddialarını detaylandırdı. "İçki içmediğim için Akşener benim tayinimi çıkardı" diyen Sonunur, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yatay geçiş yazısı yazarak kendisini İstanbul'da Zabıta Daire Başkanı yapmak istediğini belirtti. Sonunur, Akşener'in bunu da onaylamadığını ileri sürdü.
Giriş Tarihi: 22.07.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 13:43
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