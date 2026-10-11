Erdoğan'sız Türkiye operasyonu mu? 17-25 Aralık senaryosu yeniden sahnede

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, A Haber ekranlarında fon soruşturması üzerinden yürütülen tartışmaların arka planına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a üçüncü dönem için verdiği açık destek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılması ve CHP'li isimlerin fon iddiaları üzerinden yürüttüğü suçlamaları değerlendiren Kıran, yaşananların Erdoğan'sız Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen bir operasyon olduğunu savundu. 17-25 Aralık sürecine dikkat çeken Kıran, "Bugünün Fuat Avni'leri yine devrede" diyerek sert tepki gösterdi.