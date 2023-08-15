Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Diktatör

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2002 seçimleri öncesinde CHP'ye kaydeden isim olan CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, o dönem yaşadığı çarpıcı detayları anlattı. Sevigen, Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak "Partiye kaydettik. Diktatör olacağını kestiremedik. Sessiz, sakin, korkak bir adamdı." dedi.