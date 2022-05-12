12 Mayıs 2022, Perşembe
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Eski cezaevi gençlik merkezi oluyor! Kasaba tipi cezaevi restore ediliyor
İstanbul Şile'deki kapalı cezaevi gençlik merkezine dönüştürülüyor. Şile Belediyesi yıllardır atıl halde duran yapıyı restore etmek için çalışma başlattı. Taş mimarisine sadık kalınarak yenilenen cezaevi binası artık Şileli gençlerin bilimle ve kültür sanatla buluşma noktası olacak.