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Eski Almanya Başbakan Yardımcısı A Haber’e konuştu: Ankara'nın krizdeki rolü çok önemli

A Haber
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Giriş: 12.03.2022 14:54
Antalya Diplomasi Forumu’na katılan eski Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin Ukrayna krizinde üstlendiği arabuluculuk rolünden övgüyle bahsetti. "Türkiye'nin Ukrayna krizinde arabuluculuğundan dolayı mutluyuz" diyen Gabriel "Ankara yönetiminin bu krizde üstlendiği rol çok önemli umarız başarıya ulaşır. Ankara'nın krizdeki rolü çok önemli. Ukrayna'ya para ve silah yardımında bulunuyoruz. Ukraynalıların kendilerini savunma hakkı var. Maalesef burada çabuk bir barış göremeyeceğiz. Burada bir ateşkes görmek isteriz ama bu kalıcı çözüm değil. Bunu çok hızlı şekilde görmeyeceğiz. " sözlerine yer verdi.
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