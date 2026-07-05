'Esenlik Merkezi' açılıyor

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği, yürürlüğe girdi. Sağlıkta hizmet kalitesini artıracak bu adım kapsamında Türkiye genelinde "Esenlik Merkezleri" ve "Esenlik Üniteleri" kurulacak. Vatandaşın yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bu merkezler, Türkiye'nin dört bir yanına yayılacak. Tam zamanlı hekimlerin yanı sıra fizyoterapistler, diyetisyenler, psikologlar ve diğer sağlık profesyonellerinin görev yapacağı bu merkezlerde; beslenme danışmanlığı, egzersiz programları ve sağlıklı yaşam rehberliği gibi birçok hizmet aynı çatı altında sunulacak. İşte sağlıklı yaşamın yeni adresiyle ilgili tüm detaylar...