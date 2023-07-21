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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: İmamoğlu başarısızlığın hesabını vermeden kaçmak istiyor

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Giriş: 21.07.2023 23:32
Değişim rüzgarlarına kapılarak Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan bayrağı açan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen günlerde patlayan “gizli” zoom toplantısı ile parti içinde yaşanan ihaneti gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu’nun A Takımı’nda yer alan isimlerin de yer aldığı bu toplantıda Kılıçdaroğlu büyük bir satışa geldi. Ancak İstanbullulara karşı asli görevini unutan İmamoğlu, farklı planlar içinde yer aldı. Yaşanan skandalları Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu yorumlayan Göksu, "İBB Başkanı, İstanbul için hayati konusu deprem konusu mecliste görüşülürken meclise gelmiyor, CHP Genel Başkanlığı için 50 günde 200 toplantı planlayıp yapıyor." dedi. Ayrıca Göksu, İmamoğlu'nun genel başkanlığa oynadığını ifade ederek, “Başarısızlığın hesabını vermeden kaçmak istiyor” şeklinde konuştu.
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