Esad’ın insan mezbahanesi

Suriye'de Esad rejimiyle özdeşleşen ve korku filmlerini aratmayan Sednaya Hapishanesi, rejimin yıkılmasıyla yeniden gündeme geldi. 72 farklı işkence yöntemi uygulandığı öğrenilen işkence üssünde, en az 157 bin kişi bu zulme maruz kaldı. Başkent Şam'ın düşmesi ile muhalifler Sednaya Hapishanesi'nin yeraltı hücrelerinde mahsur kalan mahkumlara ulaşmak için haritalardan bakarak binanın yapısını çözmeye çalıştı. Peki, geçmişten bugüne Esad'ın işkence merkezlerinde neler yaşandı? Detaylar özel dosya haberimizde...

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