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10.02.2020
Esad rejiminin İdlib saldırısına Türkiye'den sert cevap
MSB'den yapılan açıklamada 115 rejim hedefinin vurulduğu 101 rejim unsurunun etkisiz kılındığı belirtilirken "Hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır." ifadelerine yer verildi. Gelişmeleri A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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