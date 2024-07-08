Esad ile görüşme bölgeyi nasıl etkiler? Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: Birileri pusuda! Çok tehlikeli bir fotoğraf

Başkan Erdoğan "Esad'a davetimiz her an olabilir" dedi. Suriye ile ilişkileri eski haline döndürmek istediklerini söyledi. Esad’a davet ne zaman olur? Ankara – Şam görüşmesi bölgeyi nasıl etkiler? Stratejist Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN