Erzurum'da seçimin kazananı AK Parti oldu! Mehmet Sekmen A Haber'de: Erzurum halkına teşekkür ediyorum

Erzurum'da yerel seçimlerde Mehmet Sekmen yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Sekmen, "Hizmetimiz daha da artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

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