Ersin Tatar cumhurbaşkanlığı görevine başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törende ant içmesinin ardından görevine başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Kıbrıslı Türklerin bu önemli gününe tanıklık ettik. Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Cumhurbaşkanı Fuat Oktay önemli bir jestle karşılandı.