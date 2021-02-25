Ermenistan Başbakanı Paşinyan Rus İskender füzelerinin aslında işe yaramadığını ilan etti. Bu sözlerin ardından ortalık karıştı. Azerbaycan karşısında büyük bir yenilgi alan Ermenistan ordusu, Paşinyan’ın istifasını istedi. Paşinyan bu gelişmelerden sonra ülkede darbe girişimi olduğunu ifade ederek destekçilerini sokaklara çağırdı. Rusya da bir açıklama yaparak, “Gelişmeler endişe verici, anayasal çerçevede kalınmalı” ifadelerini kullandı. Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Azerbaycan milletvekili Sevil Mikayilova değerlendirdi.