Son dakika haberleri... Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan silahlı kuvvetlerinin saldırılarına sert yanıt veren Azerbaycan kuvvetleri adeta Ermenistan'ı bozguna uğrattı. A Haber cephe hattında 7 gündür haber nöbetini sürdürüyor. Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Azerbaycan ordusunun Ermenistan silahlı kuvvetlerinden ele geçirdiği askeri mühimmatları görüntüledi. Ele geçirilen mühimmatlar arasında askeri kamyonet, tanksavar füzeleri, silahlar ve mermiler var. İşte bölgeden en yeni A Haber'e özel görüntüler...

Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan silahlı kuvvetlerinin saldırılarına sert yanıt veren Azerbaycan kuvvetleri adeta Ermenistan'ı bozguna uğrattı. A Haber cephe hattında 7 gündür haber nöbetini sürdürüyor. Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Azerbaycan ordusunun Ermenistan silahlı kuvvetlerinden ele geçirdiği askeri mühimmatları görüntüledi.

Ele geçirilen mühimmatlar arasında askeri kamyonet, tanksavar füzeleri, silahlar ve mermiler var.

İşte bölgeden en yeni A Haber'e özel görüntüler...