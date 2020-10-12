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Ermenistan neden şimdi Scud füzelerini kullanmaya başladı? Coşkun Bağbuğ’dan önemli mesajlar | Scud füzesinin özelliği ne?

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Giriş: 12.10.2020 22:49
Güncelleme:12.10.2020 23:02
Geçtiğimiz hafta Ermenistan-Azerbaycan Moskova’da uzun süren kritik görüşmeler sonrası ateşkese vardı. Ancak bu ateşkes Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına ve sivillerin yaşadığı bölgelere alçakça saldırıları sonrası kısa sürdü. Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında kritik yorumlarda bulundu ve önemli noktalara parmak bastı. “Ermenistan neden şimdi Azerbaycan’a karşı eski Rusya (Sovyetler) dönemine ait Scud füzelerini kullanmaya başladı?” sorusunu soran Coşkun Başbuğ, Ermenistan’ı eleştirdi ve “Madem Ermenistan’ın elinde, envanterinde vardı daha önce neden kullanmadın? Çünkü ilk darbe çok önemlidir askeri harekâtlarda… Yoksa bu Scud füzelerini Ermenistan’a bölgeye kim getirdi?” dedi. Daha önce de yine Ermenistan eski Rus yapımı Tochka-u füzesini Azerbaycan’a karşı kullanmıştı. Scud füzesinin özelliği ise, sıvı yakıtlı bir balistik füze olması olarak karşımıza çıkıyor. Bu füzeler Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği tarafından yapılmıştır.

Geçtiğimiz hafta Ermenistan-Azerbaycan Moskova'da uzun süren kritik görüşmeler sonrası ateşkese vardı.

Ancak bu ateşkes Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına ve sivillerin yaşadığı bölgelere alçakça saldırıları sonrası kısa sürdü.

Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında kritik yorumlarda bulundu ve önemli noktalara parmak bastı.



SCUD FÜZESİNİ BÖLGEYE KİM GETİRDİ?

"Ermenistan neden şimdi Azerbaycan'a karşı eski Rusya (Sovyetler) dönemine ait Scud füzelerini kullanmaya başladı?" sorusunu soran Coşkun Başbuğ, Ermenistan'ı eleştirdi ve "Madem Ermenistan'ın elinde, envanterinde vardı daha önce neden kullanmadın? Çünkü ilk darbe çok önemlidir askeri harekâtlarda… Yoksa bu Scud füzelerini Ermenistan'a bölgeye kim getirdi?" dedi.

Daha önce de yine Ermenistan eski Rus yapımı Tochka-u füzesini Azerrbaycan'a karşı kullanmıştı.

SCUD FÜZESİNİN ÖZELLİĞİ NE?

Uzun menzilli ve çok büyük bir patlama gücüne sahip bu füzelere şu an eski Sovyet cumhuriyetleri bazı Orta Doğu ülkeleri ve Uzak Doğu'daki komünist ülkelerin birçoğu sahiptir.

İran-Irak Savaşı sırasında Saddam Hüseyin tarafından İran'da bulunan petrol rafinerilerini yok etmek için kullanıldı.

Menzili 130 ile 1500 kilometre arasında değişen Scud füzeleri nükleer, biyolojik ve kimyasal olarak 3 farklı savaş başlığı taşıyabilecek biçimde tasarlanmıştır.

Aynı zamanda bu füzeler Saddam Hüseyin tarafından Körfez Savaşı'nda İsrail'e karşı kullanılmışsa da psikolojik tesir dışında etkili olmamıştır.

İsrail ise bu füzelere Patriot'larla karşılık vermiş; fakat Scud'ları düşürmede pek bir başarı elde edememiştir.

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