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Ermenistan bu kez de okulları hedef aldı! A Haber bombalanan bölgeyi görüntüledi

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Giriş: 15.10.2020 14:09
Güncelleme:15.10.2020 14:22
Son dakika haberi... Azerbaycan'ın Terter kenti Düğerli köyünde Ermenistan tarafından hedef alınan bir okul ve okulun yanında park halindeki otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. İlk saldırı sonrası okula bakmaya giden Terterliler, ikinci Ermeni saldırısına yakalandı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. A Haber Yurt haberler Müdürü Kerim Ulak, Ermenistan'ın kalleşçe bombaladığı Azerbaycan'ın Terter kentindeki okulu görüntüledi. İşte haberin detayları...
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