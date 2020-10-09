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MSB: Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor

Son dakika haberine göre… Milli Savunma Bakanlığı, ’ın sivil yaşam yerlerini hedef aldığını ettiği açıklaması yaptı.

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Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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MSB: Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan 'ın ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklama, " bir tezgâh peşinde koşan Ermenistan, 'ın sivil yerleşim yerleri olan , , Ağdam ve Füzuli bölgelerini hedef almayı sürdürüyor.

Savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor" denildi.

Paylaşımda, Ermenistan'ın saldırdığı sivil yerleşim yerlerinden fotoğraflar da yer aldı.

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