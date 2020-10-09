MSB: Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor
Son dakika haberine göre… Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın sivil yaşam yerlerini hedef aldığını savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ettiği açıklaması yaptı.
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Milli Savunma Bakanlığı, savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan'ın savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklama, "Sinsi bir tezgâh peşinde koşan Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerleri olan Goranboy, Terter, Ağdam ve Füzuli bölgelerini hedef almayı sürdürüyor.
Savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor" denildi.
Paylaşımda, Ermenistan'ın saldırdığı sivil yerleşim yerlerinden fotoğraflar da yer aldı.