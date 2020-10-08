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A Haber görüntüledi! İşte Ermeni füzesinin düştüğü yer…
Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. İşgalci Ermenistan sabah saatlerinde yine sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak bölgeden son gelişmeleri aktardı. İşte Ermeni füzesinin düştüğü yer…
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. İşgalci Ermenistan sabah saatlerinde yine sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak bölgeden son gelişmeleri aktardı. İşte Ermeni füzesinin düştüğü yer…