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A Haber görüntüledi! İşte Ermeni füzesinin düştüğü yer…

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Giriş: 08.10.2020 12:03
Güncelleme:08.10.2020 12:05
Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. İşgalci Ermenistan sabah saatlerinde yine sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak bölgeden son gelişmeleri aktardı. İşte Ermeni füzesinin düştüğü yer…

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. İşgalci Ermenistan sabah saatlerinde yine sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak bölgeden son gelişmeleri aktardı. İşte Ermeni füzesinin düştüğü yer…

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Silahları bırakıp kaçtılar! A Haber ele geçirilen Ermeni tankını görüntüledi SİLAHLARI BIRAKIP KAÇTILAR! A HABER ELE GEÇİRİLEN ERMENİ TANKINI GÖRÜNTÜLEDİ
Son dakika: İşgalci Ermenistan cephede ağır kayıplar verdi! İlk kez A Haber görüntüledi! İşte Ermeni askerlerinin bırakıp kaçtığı tanklar ve silahlar SON DAKİKA: İŞGALCİ ERMENİSTAN CEPHEDE AĞIR KAYIPLAR VERDİ! İLK KEZ A HABER GÖRÜNTÜLEDİ! İŞTE ERMENİ ASKERLERİNİN BIRAKIP KAÇTIĞI TANKLAR VE SİLAHLAR

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