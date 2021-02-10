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Eren-9 Operasyonu başladı! Bölgeden sıcak görüntüler!

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Giriş: 10.02.2021 10:54
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de “Eren-9 Kazan-Han Yaylası” operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, güvenlik korucu timlerinden oluşan 2.218 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığınca, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde "Eren-9 Kazan-Han Yaylası" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 218 personel 129 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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