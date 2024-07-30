Erdoğan'dan İsrail’e net mesaj! "Aynısını onlara da yaparız" | İsrailli bakandan hadsiz paylaşım

Başkan Erdoğan, Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılarını durdurmayan İsrail yönetimine bu kez, dikkat çeken sözlerle mesaj gönderdi. Karabağ ve Libya’yı örnek gösterdi, "biz nasıl Karabağ’a girdiysek, nasıl Libya’ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız." dedi. Erdoğan'ın sözleri, İsrail’de paniğe neden oldu. İsrail dış işleri bakanı, küstah sözlerle Erdoğan’ı hedef alan bir paylaşım yaptı. O paylaşıma, Ankara’dan tepki yağdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN