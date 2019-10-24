Erdoğan'dan haritayı kapatmasını rica eden Putin'e: Ne kadar çalıştığımızı görsünler

22 Ekim'de Soçi'ye giden ve Rusya lideri Putin ile tarihi bir mutabakata imza atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Putin, Başkan Erdoğan'ın önündeki haritayı kapatmasını istedi. Erdoğan, "Ne kadar çalıştığımızı görsünler." cevabını verdi.