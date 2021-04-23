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Erdoğan-Biden görüşmesinin perde arkasını A Haber'de anlattılar
ABD Başkanı Joe Biden, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili ne diyecek? 1915 olaylarıyla ilgili ‘soykırım’ derse Türkiye ile ABD ilişkiler nasıl etkilenir? Erdoğan-Biden görüşmesinin perde arkasında ne var? Tüm bu sorulara Araştırmacı Akademisyen Bülent Yavuz, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, A Haber canlı yayınında yanıtladı.