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Enkaz anında nasıl hayatta kalırız? Yoshinori Moriwaki’den hayat kurtaran 5 malzeme

Enkaz anında nasıl hayatta kalırız? Yoshinori Moriwaki'den hayat kurtaran 5 malzeme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.04.2025 03:24
Japon deprem bilimci Yoshinori Moriwaki, olası bir deprem anında enkazda alan vatandaşların yanında bulundurması gereken 5 ürünü A Haber'de Gece Ajansı programında açıkladı. Moriwaki enkaz altında su varsa 1 ay boyunca insanın yaşayabileceğinin altını çizerken metal düdük, maske, çikolata, tuzun olması durumunda enkaz altında kalan kişilerin hayatta kalabileceğini vurguladı.
Enkaz anında nasıl hayatta kalırız? Yoshinori Moriwaki’den hayat kurtaran 5 malzeme
Enkaz anında nasıl hayatta kalırız?
Enkaz anında nasıl hayatta kalırız?
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