24 Nisan 2025, Perşembe
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Enkaz anında nasıl hayatta kalırız? Yoshinori Moriwaki'den hayat kurtaran 5 malzeme
Japon deprem bilimci Yoshinori Moriwaki, olası bir deprem anında enkazda alan vatandaşların yanında bulundurması gereken 5 ürünü A Haber'de Gece Ajansı programında açıkladı. Moriwaki enkaz altında su varsa 1 ay boyunca insanın yaşayabileceğinin altını çizerken metal düdük, maske, çikolata, tuzun olması durumunda enkaz altında kalan kişilerin hayatta kalabileceğini vurguladı.