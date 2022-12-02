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Engelsiz yaşam fuarı açıldı! Görme engelli kızdan piyano resitali

AA
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Giriş: 02.12.2022 08:50
Güncelleme:02.12.2022 08:52
Engelsiz Yaşam Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Fuarda piyano çalan görme engelli Ceren Altun katılımcıların beğenisini kazandı. Ceren Altun, “Ağırlıklı olarak piyano, bağlama, keman çalıyorum. Bu hafta engelliler haftası Dünya 3 Aralık Engelliler için buradayım. Aslında benim amacım farkındalık oluşturma yani insanların bir şeylere fark etmesini sağlamak. Bende başara biliyorum diye buradayım. Sanat engel tanımaz.” dedi.
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Görme engelli kızdan piyano resitali
Görme engelli kızdan piyano resitali
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