Engelsiz yaşam fuarı açıldı! Görme engelli kızdan piyano resitali

Engelsiz Yaşam Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Fuarda piyano çalan görme engelli Ceren Altun katılımcıların beğenisini kazandı. Ceren Altun, “Ağırlıklı olarak piyano, bağlama, keman çalıyorum. Bu hafta engelliler haftası Dünya 3 Aralık Engelliler için buradayım. Aslında benim amacım farkındalık oluşturma yani insanların bir şeylere fark etmesini sağlamak. Bende başara biliyorum diye buradayım. Sanat engel tanımaz.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN