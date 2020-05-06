Enfeksiyon yayılmaya devam eder mi? Prof. Dr. İlyas Dökmetaş açıkladı
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06.05.2020
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu. Enfeksiyon yayılmaya devam eder mi? sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Dökmetaş, süreçle alakalı dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
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