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Enfeksiyon yayılmaya devam eder mi? Prof. Dr. İlyas Dökmetaş açıkladı

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06.05.2020
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu. Enfeksiyon yayılmaya devam eder mi? sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Dökmetaş, süreçle alakalı dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

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